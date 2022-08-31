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О нефти, газе и "пользе" т.н. спецоперации

О нефти, газе и пользе т.н. спецоперации

«Газпром» обвинил крупнейшего оператора Франции в неплатежах (Москва хотела получать оплату в рублях, но была послана по курсу своего корабля) и отключил газ. Еще одно государство Евросоюза остается без российского газа, прокачка которого на единственный крупный рынок «Газпрома» уже снижена до минимумов со времен Брежнева.

Тем временем «Газпром» ежедневно сжигает на открытом воздухе 4,34 млн кубометров газа, от которого отказались страны ЕС - это означает потерю 10-12 миллионов долларов в день. И это при том, что 29% населённых пунктов РФ не газифицированы.

Тем временем афганские талибы в обмен на российские нефтепродукты начали поставки в Эрэфию изюма и (дословно) трав. Даже не знаю, какой тут смайлик поставить с учётом того, что это не шутка.

Тем временем 20 сентября каждый житель Аляски получит свою долю от нефтяных доходов - $3200. Такие выплаты власти США проводят каждый год уже 40 лет подряд - и не только на Аляске. Кремль считает западные практики развращающими и бездуховными, поэтому рядовые россияне выплат с нефтяных доходов никогда не получали. Впрочем, им об этом задумываться некогда - нужно "спасать" Украину от "фашистов".

Джерело: https://t.me/Sharpreview/16655

Новости портала «Весь Харьков»

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