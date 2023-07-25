О проблеме восприятия того, что появляется в западных СМИ, и как проукраинские телеграм-каналы тянут это в информационное пространство на одном конкретном примере.

"Россия импортировала из Китая беспилотников на $114 млн, что в 30 раз больше, чем Украина", - сегодня каждый второй телеграм-канал дал новость с таким заголовком из материала Politico. (https://www.politico.eu/article/china-firms-russia-body-armor-bullet-proof-drones-thermal-optics-army-equipment-shanghai-h-win/)

Тааак, стоп. А если вдуматься? Ведь если Россия импортирует в 30 раз больше, то у неё и на поле боя должно быть в 30 раз больше условных "Мавиков", чем у Украины, так? Но этого нет и близко. Так зачем тащить эту чушь в инфополе?

Получается так, что факт лишён смысла, а деморализующий эффект - максимальный. Обыватель смотрит на это и думает, ну вот, блин, ещё и, Китай...

В чём подвох? В том, что "в 30 раз больше" - это на основании данных таможни, это указано в материале.

Это полностью всё меняет. Потому что если брать чисто данные растаможки - да, это естественно.

На то есть свои причины.

1. У России с Китаем общая граница. А у Украины заблокировано Чёрное море - единственный способ получать товары из Китая напрямую и растаможивать их у себя. Все эти дроны везутся в порты Европы, а оттуда уже транзитом попадают в Украину, например, из Польши.

2. Закупки дронов в Украине осуществляют волонтёры на донаты граждан и меценатов. Все китайские "Мавики" и разного рода FPV у ВСУ - это краудфандинг. Соответственно, пункт назначения там может быть какой угодно. Всё это оседает на таможне стран Европы.

Но идём дальше. Что такое закупка на $114 миллионов? Ну, это приблизительно 1/15 среднего пакета военной помощи, который Запад отправляет Украине каждые две недели. Не так, чтобы катастрофа, правда? По меркам этой войны - мизер.

Дальше. $114 миллионов - это поставки дронов России в 2023 году. А знаете, сколько было в 2022 году? $109 миллионов :) А в 2021? $115 миллионов :)

То есть по дронам Россия даже не нарастила свои поставки по сравнению с довоенным 2021-м. Но этот факт упущен.

И главное, материал Politico вообще о другом. Китай - это огромная чёрная дыра в западных санкциях, он поставляет России товары двойного назначения: в частности, оптику, которая используется в военной технике, и керамику для кевларовых бронежилетов.

По оптике действительно есть скачок с $23 млн в 2022 до $104 млн в 2023. По керамике - со $134 млн до $227 млн.

Кроме того, Китай участвует во всевозможных серых схемах - например, Россия регистрирует множество фирм-однодневок, которые размещают одиночный заказ, а затем пропадают. В январе некая фиктивная компания "Силва" из Бурятии с несуществующим адресом закупила 100 тысяч касок и бронежилетов у "Шанхай Х Вин" - это один из множества случаев. В таких закупках были замешаны и структуры Пригожина. Были и поставки стрелкового оружия, помеченные как "охотничьи винтовки". А каски поставляются в категории "пейнтбол".

Китай помогает России воевать - это факт. Он не поставляет военную технику, но по мелочам, с производством которых у России всё плохо, как может, так и тащит, не подставляясь под санкции. И данный материал Politico - сигнал Западу, что нужно что-то делать и ужесточать свою политику.

Но такие формулировки как "Китай поставляет России в 30 раз больше беспилотников, чем Украине" формируют ложное представление о реальной ситуации и создают губительные нарративы.

А сколько таких материалов выходило в Западной прессе в последнее время? Опровергать и опровергать.

"16 лет на освобождение украинских территорий такими темпами!" - ох... будто освобождение территорий - это закачка фильма с торрента со стабильным интернетом, где можно рассчитать время...

"757 лет на разминирование!" - туда же.

"Запад знал, что у Украины недостаточно вооружения для успешного контрнаступления, но надеялся на украинскую изобретательность!" - туда же.

Для чего это всё?

Дизмораль, чтобы создать впечатление, мол - всё пропало! - и нужно идти на переговоры.

Информационщикам стоит фильтровать и анализировать то, что они тащат из Запада. А Запад... ну, такой Запад, свобода слова, все дела. И своих "Гиркиных" там тоже хватает.

Так что keep calm & trust in ВСУ.

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/12691

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