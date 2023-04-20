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О российской культуре: женщинам в России нужно запретить голосовать на выборах. Да, и еще Киева не было

О российской культуре: женщинам в России нужно запретить голосовать на выборах. Да, и еще Киева не было

И немного о российской культуре: женщинам в России нужно запретить голосовать на выборах, заявил российский театральный режиссёр Эдуард Бояков.

«Избирательное право, если его оставлять, должно быть совсем другим. Избирательное право, конечно, нужно давать главе семьи — мужчине. Иметь он должен столько бюллетеней, сколько у него детей. <…> Просто потому, что муж с женой — одно тело», — сказал Эдуард Бояков.

Тем временем где-то начинался XXI век...

Кроме того, интеллигент заявил, что гибель гражданских украинских людей из-за нападения РФ — «это наша плата».

«Если будет нужно, я и свою жизнь отдам», — заявил Бояков. «Если позовёт страна. — Так уже позвала. — Да нет, перестаньте. Огромное количество молодых мужиков по улице ходит».

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В новых школьных учебниках рф по истории убрали упоминания Киева

В учебниках для 4-го класса издательства «Просвещение» удалили упоминания Киева в параграфах об истории Киевской Руси

Об этом сообщает «Медиазона».

В старом издании 2021 года говорилось, что «Повесть временных лет» написал монах Киево-Печерского монастыря Нестор, а в новой версии Нестор назван просто монахом.

В старой версии говорилось, что князь Владимир крестил весь народ в Киеве, в новой — «в столице».

Раньше было «После смерти Олега в Киеве стал править князь Игорь», а стало — «После смерти Олега Русью стал править князь Игорь».

О российской культуре: женщинам в России нужно запретить голосовать на выборах. Да, и еще Киева не было

О российской культуре: женщинам в России нужно запретить голосовать на выборах. Да, и еще Киева не было

Джерело: https://t.me/infosprotyv/15278

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