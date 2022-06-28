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О запрете на импорт рашистского золота

О запрете на импорт рашистского золота

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью CNN пояснил, что введение запрета на импорт российского золота Кремль возможности получать $19 миллиардов в год.

Предполагается, что это серьезно ограничит Кремль в возможности вести войну в Украину, поскольку он получает в настоящее время от стан Запада всего лишь жалкие 290 миллиардов долларов в год за поставки нефти.

А военная помощь Кремлю, осуществляемая германскими и французскими корпорациями в обход санкций, та вообще не превышает каких-то жалких 8 миллиардов в месяц.

Источник: https://t.me/shipilovnews/740

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