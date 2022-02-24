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Об'єднані сили дають гідну відсіч збройним силам Російської Федерації.
Всі військові підрозділи перебувають на своїх позиціях. Командування Об’єднаних сил знаходиться на визначених командних пунктах та здійснює управління частинами.
Противник несе втрати. На даний час в районі ООС збито 6 літаків ВКС РФ та 2 вертольоти. Відбито напад на Щастя, в ході якого підбито 2 танки та знищено близько 50 російських окупантів.
Зберігайте спокій та вірте в українських захисників.
Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
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