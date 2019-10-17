Обдурили й грошей за землю не заплатили: у Криму місцеві жителі поскаржилися на окупантів
Так само російські влади брехали людям під час підготовки до Олімпіади в Сочі у 2014-му році
В окупованому Криму через весь півострів будують автомагістраль "Таврида". Про це пише "Крим.Реалії".
Зазначається, що через будівництво російських окупантів у Сімферопольському районі людей обдурили й грошей за землю не заплатили.
"Так само російські влади брехали людям під час підготовки до Олімпіади в Сочі у 2014-му році. Тоді теж відбирали землю заради будівництва олімпійських об'єктів", – йдеться у повідомленні.
Журналісти порівняли ситуації на півострові та в Краснодарському краї. В одного із жителів села Донське Сергія Лаврова забрали 1 гектар землі, на якому він вирощував просо.
"Вони обіцяли гарні гроші, вартість землі. Вони мене не тільки обдурили, але й принизили, підірвали здоров'я", – сказав Лавров.
Источник: .5.ua