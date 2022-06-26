Обережно, хакерська атака! Зловмисники надсилають небезпечні електронні листи

Повідомлення розповсюджують із темою «Безоплатна первинна правова допомога» з електронної адреси в домені gov.ua (вірогідно, скомпрометованої). Також листи мають вкладення «Алгоритм дій членів сім’ї безвісти відсутнього військовослужбовця LegalAid.rar», захищене паролем, повідомили у Держспецзв’язку.

Зазначений RAR-архів містить документ «Алгоритм_LegalAid.xlsm», відкриття якого призведе до завантаження та запуску шкідливої програми DarkCrystal RAT. Атака спрямована на операторів та провайдерів телекомунікацій України.

Источник: https://t.me/spravdi/11587

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