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Обережно, ворог поширює фейки в Маріуполі – у людей хочуть спровокувати антиукраїнські настрої

Обережно, ворог поширює фейки в Маріуполі – у людей хочуть спровокувати антиукраїнські настрої

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

● Росіяни поширюють брехню про те, що всі пенсії та виплати з карток маріупольців будуть спрямовані на користь ЗСУ, якщо їх не зняти.

> Насправді, всі гроші на банківських рахунках громадян України зберігаються і не перераховуються без їхньої особистої згоди.

● Окупанти стверджують: всі, хто залишається в місті, є злочинцями і підлягають арешту при перетині блок-посту в Україні.

> Люди, які опинились на тимчасово окупованій території, є громадянами України. Їх не переслідують.

● Загарбники переконують, що при перетині блок-посту в Україні всіх чоловіків одразу мобілізують.

> Насправді, ніхто навіть не вручає повістки – ані в пунктах перетину лінії зіткнення, ані при постановці на військовий облік.

Источник: https://t.me/spravdi/10051

Новости портала «Весь Харьков»

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