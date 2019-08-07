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Объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности

Объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности

Пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области сообщила, что 7-8 августа в Харьковской области чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

В связи с этим Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области призывает граждан не провоцировать пожары на открытых теретории и соблюдать элементарные правила безопасности во время пребывания в природных экосистемах.

6 августа подразделения Харьковского гарнизона ГСЧС 5 раз выезжали на ликвидацию пожаров от сухой травы, хвойной подстилки, камыша, тростника и мусора. Наибольшая площадь горения 350 кв.м в Богодуховском районе, также Новобаварском, Нововодолажском и Харьковском районах.

Всего с начала года произошло 2313 пожаров в экосистемах, из них 42 - в лесах.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: пожар

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