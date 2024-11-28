Обмеження електропостачання посилюють: введено додаткову чергу відключень
Сьогодні, 28 листопада, обсяг заходів обмеження електропостачання буде вимушено збільшений. До кінця доби будуть застосовуватись чотири черги відключень побутових споживачів одночасно.
Про це повідомили в Укренерго.
Причина тимчасового посилення обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада.
В Укренерго нагадали, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись.
«Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах. «Укренерго» визначає лише кількість черг, які мають бути знеструмлені. Графіки відключень для кожної окремої черги – визначають обленерго», – йдеться в повідомленні.
Також енергетики просять не вмикати кілька потужних приладів одночасно, коли світло з’являється за графіком.