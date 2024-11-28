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Обмеження електропостачання посилюють: введено додаткову чергу відключень

Обмеження електропостачання посилюють: введено додаткову чергу відключень

Сьогодні, 28 листопада, обсяг заходів обмеження електропостачання буде вимушено збільшений. До кінця доби будуть застосовуватись чотири черги відключень побутових споживачів одночасно.

Про це повідомили в Укренерго.

Причина тимчасового посилення обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада.  

В Укренерго нагадали, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись.

«Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах.  «Укренерго» визначає лише кількість черг, які мають бути знеструмлені. Графіки відключень для кожної окремої черги – визначають обленерго», – йдеться в повідомленні.

Також енергетики просять не вмикати кілька потужних приладів одночасно, коли світло з’являється за графіком.

Агентство Телевидения Новости

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