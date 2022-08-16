Обмеження на видачу віз громадянам Росії - розплата за війну

Заклики України та низки інших країн запровадити ширші обмеження на подорожування російських громадян у Європі стануть однією з тем наради міністрів закордонних справ ЄС 31 серпня у Празі.

Повітряний простір ЄС, а також США та інших країн вже півроку закритий для авіарейсів з Росії. Але російські громадяни мають можливість подорожувати на захід через треті країни, а також переходити кордони сусідніх держав і подорожувати далі в ЄС безперешкодно, використовуючи візи будь-якої з 26 країн - учасниць Шенгенської угоди про вільний перетин кордонів.

Ця обставина підштовхує у Європі доводи, що обмеження на видачу віз громадянам Росії має бути частиною колективних санкцій у відповідь на російську війну.

За такий крок виступають представники таких країн як Данія, Естонія, Латвія, Польща, Фінляндія, Чехія тощо, Навіть Угорщина та Греція не проти. Найбільше пручається Німеччина, але до 31 серпня ще є час. У якості аргументу покажіть це відео "простого росіянина" Шольцу.

Джерело: https://t.me/Sharpreview/16359

Новости портала «Весь Харьков»