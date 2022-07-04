Оборонні підприємства росії відмовляються ремонтувати пошкоджену бойову техніку окупантів

Конфлікт між військовим керівництвом рф та директорами оборонних заводів дедалі більше унеможливлює відправку до зони бойових дій нової бойової броньованої техніки.

За час російсько-української війни, захисники України знешкодили понад 40 відсотків боєздатних танків, бойових машин піхоти та бронетранспортерів окупаційних частин лише з Південного військового округу рф. Їх відновлення потрібно проводити на спеціальних ремонтних підприємствах.

Доставляючи до ремонтних заводів пошкоджену техніку, окупанти її повністю розкомплектовують, а запчастини та агрегати продають чи обмінюють на алкоголь. До заводів інколи доїжджають лише обгорілі остови БМП та танків.

Водночас, директори ремонтних підприємств дали вказівку працівникам не приймати техніку на ремонт. Вони мотивують це відсутністю комплектуючих та недостатніми сумами коштів, які надходять від військових за вже виконані роботи.

Врятувати ситуацію командування намагалося за допомогою спеціально створених ремонтних бригад, які мали б відновлювати техніку поблизу зон бойових дій. Проте корупція і жага до наживи серед військового керівництва рф звели цю спробу нанівець.

Источник: gur.gov.ua

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