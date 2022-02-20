Обострение на Донбассе: за сутки — 136 обстрелов, погибли двое военных

Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 г. в рамках Трехсторонней контактной группы, сообщили в пресс-штабе Операции Объединенных сил.

По данным ООС, за прошедшие сутки, 19 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 136 нарушений, 116 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Российско-оккупационные войска обстреляли:

семь раз — Новотроицкое — из минометов калибра 120 мм и 82 мм, артиллерии калибра 122 мм и автоматических станковых гранатометов;Гранитное — из артиллерии калибра 122 мм;четыре раза — Старогнатовку — из артиллерии калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм;три раза — Новоселовку — из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм;дважды — Болотенное — из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм;дважды — Водяное — из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм;Широкино — из минометов калибра 120 мм;три раза — поселок Мироновское — из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов;пять раз — Новогнатовку — из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм;четыре раза — Светлодарск — из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;четыре раза — Майское — из минометов калибра 120 мм и противотанковых управляемых комплексов;четыре раза — Лобачево — из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм;дважды — Южное — из минометов калибра 82 мм, противотанковых управляемых комплексов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;пять раз — Новозвановку — из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов;пять раз — Луганское — из минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматических станковых гранатометов и ручного противотанкового гранатомета, станкового противотанкового гранатомета;дважды — Авдеевку — из минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанковых управляемых комплексов;девять раз — Счастье — из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;пять раз — Крымское — из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов;четыре раза — Марьинку — из минометов калибра 120 мм и противотанковых управляемых комплексов;дважды — Опытное — из минометов калибра 120 мм и 82 мм;четыре раза — Нью-Йорк — из минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;дважды — Лопаскино — из минометов калибра 82 мм;пять раз — Новолуганское — из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм;пять раз — Станицу Луганскую — из танка, артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм;три раза — Прицепиловку — из минометов калибра 120 мм;Сизое — из минометов калибра 120 мм;Новогригорьевку — из артиллерии калибра 122 мм;семь раз -Троицкое — из минометов калибра 120 мм;Старый Айдар — из артиллерии калибра 122 мм;четыре раза – Шумы — из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатомете;пять раз Зайцево – из артиллерии калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм;пять раз — Станицу Луганскую — из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, БМП, автоматических станковых гранатометов, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;дважды — Трехизбенку — из минометов калибра 120 мм;дважды — Богдановку — из минометов калибра 120 мм;Авдеевку — из минометов калибра 120 мм;Новоселовку-2 — из минометов калибра 120 мм;Новотошковское — из минометов калибра 120 мм;Новоалександровку — из минометов калибра 120 мм;Чермалык — из минометов калибра 120 мм;Дважды — Пески — из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов;Новогнатовку — из минометов калибра 120 мм;Опытное — из минометов калибра 120 мм.

«Особенно циничными были обстрелы КПВВ «СЧАСТЬЕ», которое три раза попадало под прицельный огонь минометов и станковых противотанковых гранатометов. Командование Объединенных сил отмечает, что обстрел КПВВ «СЧАСТЬЕ» является нарушением международного законодательства и норм международного гуманитарного права. Этот коварный обстрел со стороны российских оккупационных подразделений является очередным свидетельством того, что наемники не соблюдают никаких международно-правовых норм», — отметили в штабе ООС.

В результате обстрелов двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Четверо военнослужащих получили ранения разной степени тяжести и находятся в лечебных учреждениях. Один военнослужащий получил боевое травмирование.

Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно «Орлан-10», с пересечением линии соприкосновения.

Пострадавших гражданских лиц и личного состава КПВВ нет.

С начала суток, 20 февраля, со стороны боевиков зафиксировано 8 нарушений, 7 из которых — с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Без потерь.

Агентство Телевидения Новости