Обострение в Сирии: Турция сообщила о потерях

В рамках продолжающейся операции «Источник мира» турецкие вооруженные силы уничтожили еще 49 курдов во время ночных атак.

Об этом говорится в заявлении министерства обороны Турции, передает TRT World.

Сообщается, что общее число убитых представителей курдской самообороны с начала антитеррористической кампании, сейчас составляет 277 человек.

Также министерство обороны Турции объявило сегодня утром о гибели турецкого солдата и ранении трех других в столкновениях с СДС.

Напомним, операция Турции в Сирии направлена ​​против «Сирийских Демократических сил» (SDF), в которых преобладают курдские подразделения, контролирующие северный регион страны. Анкара считает большинство курдских подразделений террористическими формированиями, а свою операцию называет антитеррористической.

Как сообщала группа ИС, войска Турции в ходе объявленной накануне операции в северо-восточной Сирии «Источник мира» уже потеряли по меньшей мере 14 человек. Об этом заявили представители группировки СДС.

Минобороны Турции сообщило об уничтожении 181 объекта курдских формирований. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 10 октября, что турецким войскам удалось уничтожить 109 террористов.

Источник: sprotyv.info

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