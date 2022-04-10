Обращение главы Харьковской ОГА Олега Синегубова

Шановні харків'яни, триває 45 доба нашого спротиву російській окупації.

▪️Сьогодні вночі чергові успіхи здобули наші військові ЗСУ - знищена велика колона ворожої техніки та живої сили, які прямували в сторону Ізюма.

▪️Також у Вільхівці Збройні Сили України повністю завершили зачистку території. Бійці 92 бригади виявили яму з трупами російських солдатів. Це приклад того, як ці нелюди вчиняють навіть із “своїми”.

▪️Ми продовжуємо евакуацію із Лозової, вже виїхали близько 20 тисяч людей. Дякую місцевій владі і особисто міському голові.

▪️Посилюємо доставку гуманітарної допомоги до територіальних громад. У Харкові, як і раніше, працюють також пункти видачі. (https://t.me/kharkivoda/4032) Обласний логістичний штаб продовжує отримувати найнеобхідніше: продукти харчування, засоби гігієни та ін. Усіх волонтерів, хто має змогу допомагати, прошу звертатися до органів місцевого самоврядування та РДА.

Всі працюємо, кожен на своєму фронті і наближаємо нашу спільну перемогу!

Источник: https://t.me/synegubov/2848

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