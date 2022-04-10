Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:56
Просмотров: 86

Обращение главы Харьковской ОГА Олега Синегубова

Обращение главы Харьковской ОГА Олега Синегубова

Шановні харків'яни, триває 45 доба нашого спротиву російській окупації.

▪️Сьогодні вночі чергові успіхи здобули наші військові ЗСУ - знищена велика колона ворожої техніки та живої сили, які прямували в сторону Ізюма.

▪️Також у Вільхівці Збройні Сили України повністю завершили зачистку території. Бійці 92 бригади виявили яму з трупами російських солдатів. Це приклад того, як ці нелюди вчиняють навіть із “своїми”.

▪️Ми продовжуємо евакуацію із Лозової, вже виїхали близько 20 тисяч людей. Дякую місцевій владі і особисто міському голові.

▪️Посилюємо доставку гуманітарної допомоги до територіальних громад. У Харкові, як і раніше, працюють також пункти видачі. (https://t.me/kharkivoda/4032) Обласний логістичний штаб продовжує отримувати найнеобхідніше: продукти харчування, засоби гігієни та ін. Усіх волонтерів, хто має змогу допомагати, прошу звертатися до органів місцевого самоврядування та РДА.

Всі працюємо, кожен на своєму фронті і наближаємо нашу спільну перемогу!

Источник: https://t.me/synegubov/2848

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.04
Сегодня 11:14    32
Де у Харкові роздають гуманітарну допомогу — оновлений список на 10 квітня
Сегодня 11:02    60
Внутрішньо переміщені особи, які звернуться по допомогу на проживання до 30 квітня, отримають допомогу, починаючи з березня
Сегодня 10:54    63
В Києві затримали громадянку Росії, яка передавала відео переміщення військової техніки ЗСУ
Сегодня 10:43    72
Угроза санкций заставила Huawei уйти из России
Сегодня 10:32    76
россияне разграбили духовную семинарию в Ворзеле – украли даже старые кроссовки ректора
Сегодня 10:20    96
Эстония передала Украине 10 тонн помощи для восстановления поврежденных электросетей
Сегодня 10:08    85
Як на Харківщині вчать воювати мобілізованих у лави Нацгвардії
Сегодня 09:56    121
Из-за бомбардировок в Слатино под Харьковом погибли 2 человека
Сегодня 09:44    117
Оккупационные власти Крыма призывают к политическому террору
Сегодня 09:34    152
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 