Обращение к российским военнослужащим, брошенным в Херсоне командованием армии рф

Российские военнослужащие!

Как и ожидалось, после отступления основной группировки войск армии РФ с украинского Херсона, ваше командование бросило вас на произвол судьбы.

Ваши командиры призывают вас переодеваться в гражданскую одежду и пытаться самостоятельно бежать из Херсона. Очевидно, это вам не удастся.

Херсон возвращается под контроль Украины. Пути отступления российских оккупантов – под огневым контролем украинской армии. Любые попытки противодействовать Вооруженным Силам Украины будут пресечены. Каждый российский военнослужащий, который окажет сопротивление, будет уничтожен.

У вас есть единственный шанс избежать гибели – немедленно сдаться в плен.

В случае добровольной сдачи в плен Украина гарантирует вам сохранение жизни и безопасность. Мы соблюдаем Женевские конвенции, гарантируем военнопленным питание, медицинскую помощь и возможность вашего обмена на военнослужащих украинских Вооруженных Сил, находящихся в плену в Российской Федерации.

Безопасно сдаться в плен, предварительно обсудив условия сдачи с уполномоченными представителями украинского командования можно позвонив по телефонам горячей линии государственного проекта Украины «Хочу жить»:

▶️ +38 066 580 34 98

▶️ +38 093 119 29 84

(круглосуточно)

или воспользуйтесь чат-ботом «Хочу жить» https://t.me/spasisebyabot

Если вы не имеете возможности связаться с проектом «Хочу жить», выполняйте действия по следующему алгоритму:

▪️отстегните магазин и повесьте оружие на левое плечо стволом вниз, поднимите руки с белым флагом (подойдет любая белая ткань), кричите «Сдаюсь!», подходите к украинским военным по команде и выполняйте все их требования.

Как сдаться в плен в составе группы или подразделения:

▪️Сложите все оружие и отойдите, станьте перед своей военной техникой (перед этим заглушите ее – она не должна быть в боевом положении), отправьте переговорщика (офицера или самого старшего по званию) – он должен быть безоружным и иметь белый флаг.

Если вы гражданин Украины из временно оккупированных территорий и вас насильно «призвали» и заставляли воевать на стороне Российской Федерации, сообщите украинским военным об этом.

На допросе вы должны будете сообщить украинским военным свои данные: фамилию, имя, отчество, звание, дату рождения, личный номер и другую релевантную информацию.

Сохраняйте свои жизни – сдавайтесь в плен!

Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

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