Обращение заместителя Главнокомандующего Вооруженних Сил Украины генерал- лейтенанта Евгения Мойсюка к российским военнослужащим:

От имени Вооруженных Сил Украины я обращаюсь к российским военнослужащим, которых на нашу землю привела эта бессмысленная жестокая война. Задумайтесь, почему вы здесь, за что воюете, чего хотите добиться.

Надеюсь, вы убедились, что здесь вас никто не ждал и что вам нечего делать на нашей земле. Поверьте, наше дело правое, а вы - инструмент в руках своих правителей.

Мы даем вам возможность вернуться к своим родным, не потеряв свою жизнь и достоинство. Разрядите оружие, поднимите руки, чтобы наши военнослужащие и мирные жители могли понять, что вы нас услышали. Это ваш билет домой. Идите защищайте свою родину, а не разрушайте нашу!

#stoprussia

Источник: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

