Обречённость коллаборантов

Быть предателем – незавидная участь. Простая аксиома на проверку оказалась непонятна для коллаборантов, которые по разным причинам стали на скользкую и короткую дорожку заигрывания с российскими нелюдями. Да что там теория: ликвидации зачинщиков "русской весны" на Донбассе российскими спецслужбами оказались невыученным уроком. Трупы Захарченко, Болотова, Цыпкалова, Беднова и сотен других более мелких марионеток Кремля – обычный расходный материал в кровавой истории продвижения бессмысленной квазиимперии имени Путина. Задача ГРУ и ФСБ всегда одна: расставить на позиции своих людей, а всех, кто пособничал в данном черном деле, пустить в расход как ненужных свидетелей. Кому охота иметь дело с б/у материалом? Шаблон доказал свою эффективность на протяжении не одной сотни лет, потому к коллаборантам в Херсоне, Мелитополе, Изюме, а также на Донбассе и в Крыму начинает приходить осознание комплексной обречённости. Вопрос один: как проскочить между Сциллой украинского контрнаступления и Харибдой российских зачисток? Тем более все уже началось.

Оккупанты спустили местной шушере невыполнимую задачу провести псевдореферендумы в условиях боевых действий. В их интересах максимально саботировать данную затею, ведь как только путинцы заполучат даже фейковые протоколы, то моментально появится повод завести в оккупированную зону широкомасштабный российский чиновничий десант. Местные уже сворачивают имитацию кропотливой работы и как итог встречают жёсткую ответную реакцию.

Коллаборант Владимир Сальдо, которого усадили в кресло "главы" Херсонской оккупационной администрации, пребывает в коматозе. Есть данные, что он попал в больницу, отравившись бутылкой элитного коньяка, присланного с Лубянки. В принципе, изначально был ясен временный характер назначения предателя из-за его ненадежности. Тем более у Сальдо конфликт с гауляйтером Стремоусовым, который возомнил себя пупом всея Таврии. Спешит, бедолага, на концерт Кобзона.

Интересные вещи происходят в оккупированной части Запорожской области. Местный "авторитет" Евгений Балицкий, самопровозглашенный "глава" военно-гражданской администрации, пошел войной против залетного проходимца, именующего себя замминистра внутренних дел Запорожья, Алексея Селиванова. Данный тип связан с ГРУ. 17 июля появилась новость об аресте Селиванова, ведь его трое суток не могли найти. Как выяснилось, засланный казачок мешает Балицкому в его схематозе с кражей зерна у местных фермеров. Селиванов готовил покушение на оккупационного главу Мелитопольского района Синуту, смотрящего Балицкого по зерновой теме. В итоге кадры ФСБ устроили самому Селиванову профилактические мероприятия, пока без ликвидации. Поскольку СБУ ведёт охоту на предателей, то ФСБ очень удобно под чужим флагом убирать всех неудобных. Среди мелитопольских коллаборантов началась паника, они даже боятся ходить на работу из-за рисков терактов и подыскали себе новое здание для "администрации".

Не только разборки ФСБ и ГРУ демотивируют полицаев на службе РФ, но и хаос в Кремле. Пока Шойгу для спасения шкуры намеревается штурмовать Харьков, из других башен идут иные посылы.

Загорелый на курортах, но все такой же дёрганый Медведев рассказывает про судный день, "очень быстрый и тяжёлый", если Украина начнет возврат захваченного Крыма. Димон провел очередную красную линию, отказавшись от других оккупированных территорий Украины, которые нет сил удержать.

Заявление прозвучало в контексте статьи немецкого канцлера Олафа Шольца во Frankfurter Allgemeine Zeitung. Последний четко дал понять: ЕС не отменит санкции, введенные в отношении России из-за ситуации в Украине, если Москва и Киев заключат мирное соглашение на условиях РФ. Теперь понятно, почему именно Рогозина, развалившего "Роскосмос", хотят командировать слить мертворожденную "Новороссию".

Джерело: https://t.me/sytosokrata/682

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