ОБСЄ визнала "Північний потік-2" засобом політичного та економічного тиску

ОБСЄ ухвалила резолюцію щодо енергетичної безпеки, у якій визнала "Північний поітк-2" і "Турецький потік" засобами потенційного політичного та економічного тиску з боку Росії

Комітет з політичних питань і безпеки Парламентської асамблеї Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) ухвалила резолюцію щодо енергетичної безпеки в Європі, де згадуються газопроводи "Північного потоку-2" і "Турецький потік".

В документі резолюції вказані російські проекти, які визнані потенційним засобом економічного і політичного примусу залежних від поставок держав. Поправка про включення пункту, що стосується "Турецького потоку" і "Північного потоку-2", в резолюцію "Енергетична безпека в регіоні ОБСЄ" парламентарія Рути Мілюте була запропонована американською делегацією.

Американський конгресмен Лі Зелдін заявив, що мова йде про зростання ставки на одне з джерел енергоресурсів. Через це можуть постраждати їхні партнери з Центральної та Східної Європи. Він пояснив, що "Турецький потік" підвищить здатність РФ виявляти вплив на інші країни, а це може привести до негативних наслідків.

"Ми думаємо, що демократичні інститути не можуть бути заручниками енергопостачань, пов'язаних з "Північним потоком-2" і "Турецьким потоком", - заявив Зелдін.

Источник: espreso.tv

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