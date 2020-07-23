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ОБСЕ фиксирует движение транспорта из РФ в ОРДЛО: что известно

ОБСЕ фиксирует движение транспорта из РФ в ОРДЛО: что известно

СММ ОБСЕ зафиксировала массовое движение транспорта через неподконтрольные Украине участки граници с Российской Федерацией. Об этом говорится в отчете миссии ОБСЕ.

«Осуществляя мониторинг в пункте пропуска на границе возле н. п. Мариновка (78 км к востоку от Донецка) в течение около 45 минут, команда СММ видела, что в Украину въехали 7 автомобилей (1 с украинскими номерными знаками, 3 — с российскими и 3 с табличками «ДНР»), 3 тентованных грузовика (2 с украинскими номерными знаками и 1 — с российскими) и 1 автобус (с табличками «ДНР»), а из Украины выехали 3 автомобиля (1 с украинскими номерными знаками и 2 — с российскими). В течение около 1 часа наблюдения в пункте пропуска на границе возле н. п. Успенка (73 км к юго-востоку от Донецка) команда СММ видела, что в Украину въехали 23 автомобиля (4 с украинскими номерными знаками, 5 — с российскими и 14 с табличками «ДНР»)», — говорится в сообщении.

Также в отчете ОБСЕ говорится о том, что наблюдатели видели, что из Украины выехали 25 автомобилей (5 с украинскими номерными знаками, 3 — с российскими и 17 с табличками «ДНР») и 4 тентованных грузовика (с украинскими номерными знаками).

Источник: sprotyv.info

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