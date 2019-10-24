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ОБСЕ обнаружила десятки «Градов» из РФ по линии отвода войск

ОБСЕ обнаружила десятки «Градов» из РФ по линии отвода войск

Согласно информации Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, у населенного пункта Краснолучский было выявлено более 20 «Градов», которые оккупанты разместили с нарушением линий отвода.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Как сообщается, на неподконтрольной правительству Украины территории зафиксировано российское вооружение, которое размещено с нарушением линий отвода.

«22 октября СММ ОБСЕ обнародована информация, что на неподконтрольных правительству Украины территории зафиксировано вооружение, которое размещено с нарушением линий отвода. В частности, 19 октября, около населенного пункта Краснолучский, что в Луганской области, БПЛА СММ зафиксировал 21 реактивную систему залпового огня БМ-21 «Град», а вблизи населенного пункта Терновое, что в Донецкой области — две самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что СММ ОБСЕ зафиксировала вражеское вооружение, расположенное без нарушения линий отвода, но за пределами определенных мест хранения.

Так, 19 октября, на основе доступных данных воздушного наблюдения, возле Круглика выявлено 26 танков (неустановленного типа), у населенного пункта Мирное — восемь самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика», 18 танков (неустановленного типа), девять буксируемых гаубиц Д-30 «Лягушка» и пять противотанковых пушек МТ-12 «Рапира».

Напомним, 22 октября в районе проведения Операции объединенных сил вооруженные формирования боевиков 24 раза нарушили режим прекращения огня, погиб один военный, трое ранены. Также, боевики на Донбассе продолжают обстреливать участки в районе разведения сил у поселка Золотое.

Источник: atr.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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