ОБСЕ обнаружила грузовики в лесу возле неконтролируемой границы с Россией

СММ ОБСЕ вновь обнаружила грузовики в двух местах в приграничных с Россией оккупированных районах Донбасса, где нет официальных пунктов пропуска на границе.

Об этом сообщается в опубликованном вечером 8 июня отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

"Вечером 5 июня в лесистом районе примерно в 2,6 км восточнее н. п. Глинка (60 км юго-восточнее Донецка) БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал минимум 6 прицепов и грузовиков, а также 2 легких грузовика, припаркованных примерно в 400 м севернее границы с Российской Федерацией", - говорится в отчете.

Кроме того, в другом случае, примерно в 2 км юго-восточнее н. п. Степное (72 км юго-восточнее Донецка) тот же БПЛА зафиксировал примерно 7 автомобилей, включая грузовики, прицепы и легкие грузовики, припаркованные возле лесопосадки примерно в 200 м северо-восточнее грунтовой дороги на выезд из Украины "в районе, где нет официальных пунктов пропуска на границе".

Отдельно в СММ ОБСЕ сообщили, что боевики российских вооруженных формирований запретили вести наблюдение патрулю Миссии в пункте пропуска на границе возле н. п. Вознесеновки: "7 июня, осуществляя наблюдения в пункте пропуска на границе возле н.п. Вознесеновки (бывш. Червонопартизанск; 65 км юго-восточнее Луганска), наблюдатели не зафиксировали пассажиро-транспортного потока ни в одном направлении. Примерно через 5 минут член вооруженных формирований приказал наблюдателям покинуть этот район".

Как известно, в предыдущем отчете СММ ОБСЕ от 6 июня также сообщалось о выявлении передвижения грузовиков военного типа через неконтролируемые участки границы в оккупированных районах Луганщины.

Так, в период между 20:40 4 июня и 00:24 5 июня БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал автоколонну грузовиков, заезжавших в Украину, и еще одну автоколонну грузовиков, выезжавших из Украины, по грунтовой дороге недалеко от н.п. Черемшино (неподконтрольный правительству, 59 км юго-восточнее Луганска) у границы с Российской Федерацией в месте, где нет контрольно-пропускных пунктов.

Источник: ukrinform.ru

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