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ОБСЕ зафиксировала обстрел боевиками школы в оккупированной Михайловке

ОБСЕ зафиксировала обстрел боевиками школы в оккупированной Михайловке

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала повреждения школы и магазинов в оккупированной Михайловке. В целом фиксируется увеличение количества нарушений режима прекращения огня.

Об этом говорится в отчете ОБСЕ, который опубликован на сайте организации.

"СММ отметила увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и уменьшение количества таких нарушений в Луганской области, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом. Наблюдатели зафиксировали повреждения действующей школы и магазинлв в Золотом-5 (Михайловка), дома в Докучаевске и в двух квартирах жилого дома в Ясном", - говорится в отчете.

В отчете уточняется, что повреждения школы были осуществлены из стрелкового оружия. На окнах школы зафиксированы свежие отверстия, повреждено стекло.

В жилом доме были повреждены крыша, но тип примененного оружия и направление огня наблюдателям не удалось установить.

Также сообщается, что СММ зафиксировала военные грузовики, которые курсировали между железнодорожной станцией и складским помещением в неподконтрольном правительству Суходольске, вблизи границы с Российской Федерацией.

Источник: ukrinform.ru

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Темы: война, ОБСЕ

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