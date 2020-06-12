ОБСЕ заявляет об активном движении грузовиков на границе ОРДЛО и РФ: подробности

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует активное движение грузовых автомобилей в районах, подконтрольных террористическим организациям, которые расположены на границе с Российской Федерацией. Об этом говорится в отчете миссии.

В ночь с 7 на 8 июня беспилотник СММ зафиксировал 3 тентованных грузовика на окраине н. п. Манич, один из которых следовал по грунтовой дороге в направлении границы с РФ. Грузовик остановился примерно в 200 метрах от границы, на участке, где отсутствуют пункты пропуска.

БПЛА также «увидел» автомобиль, который двигался по грунтовой дороге от границы в сторону вышеупомянутых грузовиков в Маниче. В поле обзора БПЛА еще попали 9 транспортных средств вблизи подконтрольного боевикам Степного Донецкой области, которые находились возле лесополосы примерно в 160 метрах от грунтовой дороги, ведущей к границе с РФ.

Источник: sprotyv.info

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