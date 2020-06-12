Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:26
Просмотров: 91

ОБСЕ заявляет об активном движении грузовиков на границе ОРДЛО и РФ: подробности

ОБСЕ заявляет об активном движении грузовиков на границе ОРДЛО и РФ: подробности

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует активное движение грузовых автомобилей в районах, подконтрольных террористическим организациям, которые расположены на границе с Российской Федерацией. Об этом говорится в отчете миссии.

В ночь с 7 на 8 июня беспилотник СММ зафиксировал 3 тентованных грузовика на окраине н. п. Манич, один из которых следовал по грунтовой дороге в направлении границы с РФ. Грузовик остановился примерно в 200 метрах от границы, на участке, где отсутствуют пункты пропуска.

БПЛА также «увидел» автомобиль, который двигался по грунтовой дороге от границы в сторону вышеупомянутых грузовиков в Маниче. В поле обзора БПЛА еще попали 9 транспортных средств вблизи подконтрольного боевикам Степного Донецкой области, которые находились возле лесополосы примерно в 160 метрах от грунтовой дороги, ведущей к границе с РФ.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

ФСБ не полишає спроб вербування наших громадян на шкоду державній безпеці України (ВІДЕО)
Сегодня 10:30    3
Ситуация на востоке Украины від пресслужби ООС
Сегодня 06:00    73
Як безкоштовно отримати ліки українським захисникам?
11.06.2020 07:53    81
Справа MH17: у слідства є прямі докази участі РФ у війні проти України
11.06.2020 07:36    129
У Києві контррозвідка СБУ викрила високопосадовця державного оборонного підприємства на розголошенні державної таємниці
11.06.2020 07:10    93
Ситуация на востоке Украины від пресслужби ООС
11.06.2020 06:00    85
ФСБ провела провокационные учения в Азовском море: что известно
10.06.2020 11:54    137
ОБСЕ обнаружила грузовики в лесу возле неконтролируемой границы с Россией
10.06.2020 11:15    171
Как российские спецслужбы покушались на украинский ракетный комплекс. ВИДЕО
10.06.2020 10:15    208
Румунія в оборонній стратегії вперше розглядає Росію як ворожу державу
10.06.2020 07:39    90
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 