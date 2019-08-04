Обшукали в супермаркеті: чи має на це право охорона

На виході з супермаркету охоронник попросив вас показали, що в вашій сумці. Що робити в такому випадку - радить наш консультант.

Як розповів адвокат Петро Атаманюк (він співпрацює з Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Луганській та Харківській областях), охоронці або інші працівники магазинів, супермаркетів, часто вводять в оману стосовно своїх прав: вони не мають права самі перевіряти сумки покупців. Якщо таке відбувається, або якщо вас намагаються супроводити до кімнат охорони або інших місць, негайно викликайте поліцію за номером 102.

У присутності працівників поліції та двох понятих можливо провести огляд ваших речей примусово, з обов’язковим складанням протоколу огляду, зазначенням правових підстав такого огляду. В подальшому акт можна буде використати для проведення службового розслідування. Будьте обережні та не погоджуйтесь проходити до приміщень охорони, підсобних приміщень або будь-яких інших. Якщо вас намагаються туди завести силоміць – викликайте поліцію, просіть допомоги оточуючих, наголошуючи на порушенні ваших прав, адже ніхто не може бути затриманий або утримуватися без його згоди, не інакше як на підставі закону.

У співробітників супермаркету таких прав, делегованих чинним законодавством, немає та бути не може. Вимагайте, щоб вони надали вам документи, що посвідчують їх особу та посаду, запишіть ці дані. У разі відмови залучайте працівників поліції та просіть їх перевірити дані осіб, які намагаються або вже вчинюють злочин проти вас.

І найголовніше – вимагайте обов’язкової участі адвоката. Якщо не маєте змоги запросити власного, зверніться до центру надання безоплатної вторинної допомоги за телефоном 0800 213 103. Захисник для вас може бути залучений у тому числі працівниками поліції.

Источник: slk.kh.ua

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