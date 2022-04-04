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Обстановка на Харківщині на 4 квітня - Олег Синєгубов, Губернатор Харьковской области

Обстановка на Харківщині на 4 квітня - Олег Синєгубов, Губернатор Харьковской области

Нам вдалося порушити всі плани росийського окупанта. Їхні бойові операції на Харківщині закінчуються поразками.

Яким би не було бажання росіян гучно заявити про перемоги - у них цього не вийшло і не вийде завдяки нашим Збройним Силам України. Практично щодня ми знищуємо їхню авіацію, техніку і живу силу!

Тому їм нічого не залишається, як чинити тиск на мирне населення. За минулу добу росіяни нанесли 17 обстрілів по районах Салтівки, П’ятихаток, Дергачах.

Унаслідок обстрілів Слобідського району Харкова 7 людей загинули, 34 - отримали поранення, серед них 3 дітей у тяжкому стані. Зранку обстріли житлових районів продовжилися.

Ще 3 загиблих, 7 поранених за добу внаслідок обстрілу житлового сектору у Дергачах.

Продовжуємо забезпечувати Харків та громади області гуманітарною допомогою. А також проводимо евакуацію з Лозової.

Источник: telegram

Новости портала «Весь Харьков»

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