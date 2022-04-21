Обстрел на Новых Домах в Харькове: ФОТО ПОСЛЕДСТВИЙ
20 апреля российские войска продолжали обстреливать жилые районы Харькова. В результате обстрела на Новых Домах было, по меньшей мере, два попадания в жилье, пишет "Суспільне".
Один из снарядов пробил крышу и перекрытие пятиэтажки, разрушены стены не менее четырех квартир, раненых нет.
А вечером на Салтовке в результате обстрела вспыхнули пожары, по меньшей мере, в двух многоэтажках, горели и припаркованные машины во дворах, сообщают очевидцы. Информация о пострадавших уточняется.
Напомним, как заявил Игорь Терехов, обстрелы Харькова становятся все более жестокими, а вражеские снаряды и ракеты ежедневно летят в школы, детские сады, больницы, детские площадки и жилые дома. В связи с этим мэр попросил харьковчан не рисковать своими жизнями и оставаться в укрытиях.
Источник: sq.com.ua
Автор: Гололобова Мадина