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Обстрел на Новых Домах в Харькове: ФОТО ПОСЛЕДСТВИЙ

Обстрел на Новых Домах в Харькове: ФОТО ПОСЛЕДСТВИЙ

20 апреля российские войска продолжали обстреливать жилые районы Харькова. В результате обстрела на Новых Домах было, по меньшей мере, два попадания в жилье, пишет "Суспільне".

Один из снарядов пробил крышу и перекрытие пятиэтажки, разрушены стены не менее четырех квартир, раненых нет.

А вечером на Салтовке в результате обстрела вспыхнули пожары, по меньшей мере, в двух многоэтажках, горели и припаркованные машины во дворах, сообщают очевидцы. Информация о пострадавших уточняется.

Обстрел на Новых Домах в Харькове: ФОТО ПОСЛЕДСТВИЙ

Обстрел на Новых Домах в Харькове: ФОТО ПОСЛЕДСТВИЙ

Напомним, как заявил Игорь Терехов, обстрелы Харькова становятся все более жестокими, а вражеские снаряды и ракеты ежедневно летят в школы, детские сады, больницы, детские площадки и жилые дома. В связи с этим мэр попросил харьковчан не рисковать своими жизнями и оставаться в укрытиях.

Источник: sq.com.ua

Автор: Гололобова Мадина

Новости портала «Весь Харьков»

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