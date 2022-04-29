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Обстрелы Харьковщины 28 апреля: 11 раненых и 5 погибших

Обстрелы Харьковщины 28 апреля: 11 раненых и 5 погибших

Данные о преступлениях российских оккупантов по отношению к мирному населению Харьковщины сообщили в Харьковской ОВА.

«Сегодня обстреляли Киевский и Немышлянский районы Харькова. 2 мирных жителя погибли, четверо харьковчан ранены. Также продолжились обстрелы населенных пунктов Харьковского района. В Хролах – 1 раненый, в Котлярах – 1 раненый, 1 человек погиб. В Покотиловке – 5 раненых и 2 погибших», — перечислил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Он очередной раз призвал жителей региона быть максимально осторожными и без нужды не покидать укрытий.

Также Синегубов сообщил, что, несмотря на беспрерывные обстрелы, коммунальщики продолжают восстанавливать критическую инфраструктуру региона.

«Каждый день ремонтируют кровли, закрывают выбитые окна, расчищают улицы. В Дергачах коммунальные службы восстановили поврежденный газопровод и вернули электричество в дома более 1,5 тыс. жителей. В Чугуеве возобновили водоснабжение», — сообщил Синегубов.

Источник: objectiv.tv

Автор: Оксана Горун

Новости портала «Весь Харьков»

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