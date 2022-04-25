Обстрелы Харьковской области на Пасху: двое погибших, 11 раненых

На Пасху в результате обстрелов российскими военными погибли 2 жителя Харьковской области - из Харькова и Чугуева. В пасхальную ночь в Харькове были ранены три человека, днем ранения получили жители области: шесть человек в Чугуеве (в том числе, 11-летний ребенок), пять - в Малиновке и один - в Золочеве, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Если мы говорим об этой ночи, которая прошла, враг все равно продолжал обстрелы и по городу Харькову. Снова Алексеевка, Салтовка, Северная Салтовка. Сегодня днем больше обстреливали область - Чугуев, Золочев. У нас на сейчас есть 11 раненых, и два человека, к сожалению, погибли", - сказал Синегубов.

Напомним, из-за угрозы обстрелов в Харькове и области приняли решение об отмене ночных богослужений на Пасху и изменении времени комендантского часа с 19:00 до 5:00. Кроме того, жителям рекомендовали не ходить в храмы.

Источник: sq.com.ua

Автор: Гололобова Мадина

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