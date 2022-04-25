Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:50
Просмотров: 115

Обстрелы Харьковской области на Пасху: двое погибших, 11 раненых

Обстрелы Харьковской области на Пасху: двое погибших, 11 раненых

На Пасху в результате обстрелов российскими военными погибли 2 жителя Харьковской области - из Харькова и Чугуева. В пасхальную ночь в Харькове были ранены три человека, днем ранения получили жители области: шесть человек в Чугуеве (в том числе, 11-летний ребенок), пять - в Малиновке и один - в Золочеве, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Если мы говорим об этой ночи, которая прошла, враг все равно продолжал обстрелы и по городу Харькову. Снова Алексеевка, Салтовка, Северная Салтовка. Сегодня днем больше обстреливали область - Чугуев, Золочев. У нас на сейчас есть 11 раненых, и два человека, к сожалению, погибли", - сказал Синегубов.

Напомним, из-за угрозы обстрелов в Харькове и области приняли решение об отмене ночных богослужений на Пасху и изменении времени комендантского часа с 19:00 до 5:00. Кроме того, жителям рекомендовали не ходить в храмы.

Источник: sq.com.ua

Автор: Гололобова Мадина

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Люди на окупованих територіях самоорганізовуються та відмовляються від «допомоги» ворога — розвідка
Сегодня 09:12    32
Росіяни намагаються дістати з затонулого крейсера "Москва" ракети та секретні документи, - Bild
Сегодня 09:00    44
Дипломати США повернуться в Україну поступово, а Байден призначить посла – ЗМІ
Сегодня 08:50    50
СБУ затримала депутата-колаборанта і ліквідувала агентурну мережу окупантів на півдні та сході (відео)
Сегодня 08:41    75
В російському Брянську прогриміли потужні вибухи, після чого розпочалися пожежі
Сегодня 08:32    101
Блінкен і Остін в ході закритого візиту до Києва оголосили про виділення нової військової допомоги
Сегодня 08:23    84
Де отримати гуманітарну допомогу в Харкові 25 квітня
Сегодня 08:14    84
В российских ведомствах появятся «политруки»: подробности
Сегодня 08:05    101
Інформація від Держслужби із надзвичайних ситуацій у Харківській області. 24 квітня, 07:00
Сегодня 07:59    115
Зеленський провів "дуже продуктивну" зустріч з посланцями Байдена
Сегодня 07:56    101
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 