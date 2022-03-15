Обстріл автобуса під час евакуації мирного населення з Ізюму: розпочато кримінальне провадження

14 березня 2022 року під час проведення евакуації мирного населення з м. Ізюм до м. Слов’янськ та м. Лозова військовослужбовці ЗС РФ здійснили обстріл автобусу, повідомляє прокуратура Харківської області.

Внаслідок вказаних дій російських окупантів люди отримали поранення. На даний час встановлюється кількість потерпілих та ступені ушкоджень.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури слідчими СВ Управління СБ України в Харківській області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Досудове розслідування триває.

Агентство Телевидения Новости