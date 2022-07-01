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Обстріл багатоповерхівки на Одещині: кількість жертв 14 осіб
В Одеській області внаслідок потрапляння ворожої ракети у 9-поверховий будинок кількість загиблих зросла до 14 осіб, ще 30 – поранені.
Джерело: речник Одеської ОВА Сергій Братчук
Пряма мова: "Внаслідок влучання ворожої ракети у багатоповерхівку станом на 06.00 ранку загиблих — 14 людей, травмовані — 30, з них три дитини".
Що передувало: Вночі Братчук повідомив, що в Одеській області зафіксоване влучання ворожої ракети, в результаті чого є загиблі.
Источник: pravda.com.ua