Обстріл Дергачів: одна людина загинула, одна поранена

Рівно 3 місяці як Україна героїчно протистоїть повномасштабній агресії з боку російської федерації. Окупантів відбили безпосередньо від Харкова, проте вони продовжують обстрілювати обласний центр та мирне населення області.

Цієї ночі по Мерефі окупанти завдали удару трьома ракетами. Одна з них була збита силами ПВО. Внаслідок влучання ракет частково зруйнована адмінбудівля підстанції Південної залізниці. Жертв та постраждалих немає, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Зранку окупанти обстріляли Дергачівську громаду. Внаслідок влучання снаряду спалахнув торговельний заклад: 69-річна жінка загинула, один чоловік отримав поранення.

У селищі Савинці Ізюмського району внаслідок обстрілу росіян поранено 2 людей.

Як повідомив начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов, за попередніми даними, з початку повномасштабного вторгнення росії в Харкові та області загинуло 707 цивільних осіб, з яких 36 – діти.

За інформацією Харківської обласної військової адміністрації, російські окупанти на Харківщині зосереджені на утриманні зайнятих позицій та готуються поновити наступ. Біля Ізюма сьогодні ворог провів розвідку боєм в районі населеного пункту Пасіка. Наші захисники завдали ворогу втрат і змусили відійти.

Агентство Телевидения Новости