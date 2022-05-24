24.05.2022 20:13
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Обстріл Павлового Поля: фото
Напередодні російські військові знов обстрілювали Харків: постраждав район Павлове Поле. За інформацією ХОВА, снаряд влучив біля зупинки громадського транспорту, одна людина отримала поранення.
За попередніми даними, обстріл здійснено з РСЗО «Ураган». Ця система може доставати до північних районів Харкова, знаходячись навіть на території рф, повідомив начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.
«Зверніть увагу на банери на постраждалих будівлях: «Салон красоты», «Детские праздники», «Курсы актерского мастерства».
Півторамільйонний Харків все запам’ятає та ніколи не пробачить! Попереду Перемога», написав в Facebook Сергій Болвінов.