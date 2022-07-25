Обстріл порту в Одесі: відповіді на головні запитання та хронологія російської брехні

Що сталося?

23 липня росіяни випустили чотири ракети типу «Калібр» по Одеському порту. Дві з них збили сили ППО, дві – влучили в об’єкти інфраструктури порту. Це сталося наступного дня після того, як у Стамбулі підписали угоду про експорт зерна.

Як відреагувала Україна?

У МЗС наголосили, що ракетний удар по порту ставить під сумнів обіцянки, дані росією. Зеленський також заявив, що росія шукає шляхи не виконувати домовленості.

Що сказали у кремлі?

Спершу росіяни повідомили міністру оборони Туреччини Хулусі Акару, що москва «не має жодного стосунку» до цих ракетних ударів. А вже наступного дня міноборони рф підтвердило, що це рф випустила ракети по порту.

Чому слова росіян – (знову) брехня?

Окупанти заплуталися у свідченнях: спершу у міноборони рф стверджували, що знищили в порту ракети Harpoon.

А спікер російського мзс марія захарова заявила, що ракетами буцімто було знищено військовий катер.

Насправді ж удар нанесли по тій частині, де зберігалося зерно. Це підтвердив речник Сил протиповітряної оборони України Юрій Ігнат. Речниця Сил оборони півдня Наталя Гуменюк уточнила, що ракети влучили в насосну станцію.

Що далі?

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив, що Україна продовжує технічну підготовку до запуску експорту зерна, навіть попри ворожий обстріл.

#cправдіпояснює

Джерело: https://t.me/spravdi/13989

Новости портала «Весь Харьков»