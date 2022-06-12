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Обстріл села на Харківщині: кількість жертв серед мирного населення зросла до п’яти

Обстріл села на Харківщині: кількість жертв серед мирного населення зросла до п’яти

Внаслідок обстрілу окупантами села Коробочкине в Харківській області кількість загиблих мирних жителів збільшилася до 5 людей. Про це повідомив заступник начальника ГУ Нацполіції у Харківській області – начальник слідчого управління Сергій Болвінов.

«Влучили до приватного житлового будинку. Загинули 5 цивільних осіб, які проживали в ньому. Домоволодіння повністю зруйноване», — повідомив Сергій Болвінов.

Раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що з-під завалів приватного будинку, зруйнованого внаслідок вечірнього ворожого обстрілу Коробочкина, рятувальники дістали тіла 4 людей (2 чоловіки та 2 жінки). Ще 1 особа була поранена.

Источник: sprotyv.info

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