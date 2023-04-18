Обстрілами храмів на велике православне свято росіяни вкотре довели, що у них немає нічого святого

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

Зло на Великдень 2022-го року повторилося й цьогоріч. Минулого разу, нагадаємо, напередодні свята окупанти випустили по Одесі сім ракет.

Тоді лише в одній родині одночасно загинуло три покоління – тримісячна дівчинка, її мама і бабуся. Батько малечі вижив лише тому, що в цей час пішов у магазин за паскою.

Цього разу «добре цілепокладання для зупинення міжусобного конфлікту», як це називає патріарх рпц кирило, втілилося (https://t.me/spravdi/27982) у ракетний удар по храму Архістратига Божого Михаїла у Запорізькій області, а також в удар (https://t.me/spravdi/27994) по храму в Нікополі.

Чергові обстріли та руйнування релігійних об’єктів знову доводять, що нічого святого для окупантів немає. Православні храми та духовні споруди інших конфесій для них вже давно є «законними цілями».

Але як вони не розуміють того, що з кожним зруйнованим храмом українці все далі віддаляються від рпц, і досі лишається загадкою.

Джерело: https://t.me/spravdi/28028

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