Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:32
Просмотров: 87

Обстрілами храмів на велике православне свято росіяни вкотре довели, що у них немає нічого святого

Обстрілами храмів на велике православне свято росіяни вкотре довели, що у них немає нічого святого

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

Зло на Великдень 2022-го року повторилося й цьогоріч. Минулого разу, нагадаємо, напередодні свята окупанти випустили по Одесі сім ракет.

Тоді лише в одній родині одночасно загинуло три покоління – тримісячна дівчинка, її мама і бабуся. Батько малечі вижив лише тому, що в цей час пішов у магазин за паскою.

Цього разу «добре цілепокладання для зупинення міжусобного конфлікту», як це називає патріарх рпц кирило, втілилося (https://t.me/spravdi/27982) у ракетний удар по храму Архістратига Божого Михаїла у Запорізькій області, а також в удар (https://t.me/spravdi/27994) по храму в Нікополі.

Чергові обстріли та руйнування релігійних об’єктів знову доводять, що нічого святого для окупантів немає. Православні храми та духовні споруди інших конфесій для них вже давно є «законними цілями».

Але як вони не розуміють того, що з кожним зруйнованим храмом українці все далі віддаляються від рпц, і досі лишається загадкою.

Джерело: https://t.me/spravdi/28028

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

ВАКС обрав 805 тисяч грн застави судді Печерського суду Ільєвій
Сегодня 09:56    73
«Цифровой гулаг», — под предлогом электронных повесток в РФ введут тотальную слежку за населением
Сегодня 09:20    87
Стоимость разрушенного в результате агрессии РФ имущества украинского "Энергоатома" достигла 32 млрд гривен (почти 800 млн евро)
Сегодня 09:09    73
Киев отверг предложение Ирака о посредничестве в переговорах с Москвой
Сегодня 08:58    95
Через війну в Україні НАТО змінює свою оборонну концепцію — тепер альянс не допускатиме тимчасової окупації своїх територій
Сегодня 08:47    109
Харківщина. 18 квітня
Сегодня 08:40    121
Країни G7 оголосили полювання на священну корову росіян
Сегодня 08:25    178
86% українських військовополонених зазнають катувань в російському полоні
Сегодня 08:17    104
ISW, 17 апреля
Сегодня 08:14    110
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 18 квітня 2023 року
Сегодня 08:10    126
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 