Обстріли Куп’янського та Богодухівського районів: 4 поранених

Сьогодні близько 8:00 ранку ворог здійснив ракетний обстріл м. Харків. Зафіксовані влучання в об’єкт промислової інфраструктури в Київському районі міста. На місці працюють усі екстрені служби. Попередньо, 6 людей зазнали поранення. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється.

Минулої доби російські окупанти обстрілювали міста Куп’янськ та Вовчанськ, а також населені пункти Куп’янського, Чугуївського, Харківського та Богодухівського районів.

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби в Богодухівському районі госпіталізовано 30-річного чоловіка з пораненням. В Куп’янському районі госпіталізовані 56-річна жінка та 58-річний чоловік. Також в Куп’янську по медичну допомогу звернувся 55-річний чоловік, що отримав поранення напередодні.

Триває розмінування звільнених територій. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 657 вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости