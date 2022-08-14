Обстріли, руйнування та постраждалі. Головне за ніч по регіонах

● На Сумщині

Зранку був обстріл Юнаківської громади з мінометів − три «прильоти». За вчора росіяни здійснили 15 обстрілів восьми прикордонних громад області. Зафіксовано 223 прильоти. Є руйнування.

● На Дніпропетровщині

Армія рф знову обстріляла два райони – Нікопольський та Криворізький. Детальніше – тут (https://t.me/spravdi/15291).

● На Харківщині

Вночі окупанти влучили по цивільній інфраструктурі Зміївської громади. Щонайменше троє людей постраждали. По області протягом доби росіяни наносили удари по Харківському, Чугуївському та Ізюмському районах.

● На Луганщині

Поблизу десятьох міст та сіл росіяни атакували з повітря, зафіксовані ракетні удари. Тільки за останню ніч артилерійські підрозділи ворога 15 разів обстрілювали населені пункти.

У Сватовому високопосадовці з рф агітували біженців взяти участь у псевдореферендумі, обіцяли вирішити всі проблемні питання.

● На Донеччині

Ситуація важка. Окупанти обстріляли низку населених пунктів. За добу по області двоє людей загинули, десятеро отримали поранення. Пошкоджено понад сто об’єктів.

● На Миколаївщині

Вчора ввечері та сьогодні вночі ворог обстріляв обласний центр. Крім цього, росіяни атакували портову інфраструктуру Миколаєва.

Ввечері були обстріли за межами сіл Червона Долина та Поляна. Ворог також вдарив по смт Первомайське. Вночі – обстріли сільськогосподарських споруд с. Широке. Внаслідок обстрілів с. Галицинове пошкоджено господарські споруди.

● На Херсонщині

В області практично не залишилося незахоплених установ та підприємств. Критичною залишається ситуація в освітній сфері.

Джерело: https://t.me/spravdi/15298

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