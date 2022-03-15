Обстріли смт Золочів: п’ятеро загинули, є поранені

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15 березня близько 13:30 військовослужбовці РФ здійснили артилерійський обстріл смт Золочів. У результаті влучення бойових снарядів загинули двоє жінок та троє чоловіків. Ще троє чоловіків отримали поранення, повідомляє прокуратура Харківської області.

Крім того, зруйновано та пошкоджено низку житлових будинків та автомобіль.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури слідчими СВ Управління СБ України в Харківській області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування триває.

Агентство Телевидения Новости