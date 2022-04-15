Обстріли Золочівської та Дергачівської громад: є жертви

15 квітня окупанти продовжували обстріли Золочівської та Дергачівської громад.

Як повідомляє «Суспільне» із посиланням на голову Золочева Віктора Коваленка, окупанти обстріляли села Уди, Лютівка та Олександрівка.

«З 4 до 5 ранку дуже сильно обстріляли село Уди. Там декілька будинків розбиті й дуже пошкоджене сільськогосподарське підприємство. Тварин дуже побило. Уранці й практично цілий день з території Росії артилерія та «Гради» обстрілювали село Лютівка. Пожежа у школі і дуже пошкоджене сільськогосподарське підприємство й техніка на його території. Також обстріляли Олександрівку, але, на щастя, там без серйозних пошкоджень», –повідомив Коваленко.

За його словами, загинув 51-річний чоловік, поранення отримав староста одного з округів.

«Вийшов із погреба подивитися – й саме під вибух, осколок влучив у спину, біля нирки. Також є один поранений – староста Олександрівського старостинського округу. Йому осколок влучив у лікоть. У самому Золочеві сьогодні більш-менш тихо», – повідомив Коваленко.

За даними «Суспільного», у Дергачівській громаді внаслідок обстрілу загинув житель Солоницівки, двоє отримали травми.

Агентство Телевидения Новости