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Обсуждали развод: в Киеве женщина выпила кислоту на глазах у мужа и умерла
В Киеве в ночь на 26 октября 36-летняя женщина выпила кислоту и умерла на глазах у мужа. Об этом сообщает Киев Оперативный.
По данным издания, супруги сидели в автомобиле на стоянке возле супермаркета на улице Берковецкой и обсуждали свой развод.
В какой-то момент женщина сказала, что ей ничего не нужно от мужа, и выпила яд.
Уже через минуту у женщины началась рвота.
Муж вызвал ей «скорую», которая прибыла на место через 4 минуты.
Медики пытались откачать женщину, но ее спасти не удалось - она умерла.
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