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Обвал штукатурки в метро не связан с подтоплением – вице-мэр Харькова

Обвал штукатурки в метро не связан с подтоплением – вице-мэр Харькова

Обвал штукатурки с потолка вестибюля станции метро «Площадь Конституции» никак не связан с аварией на водоводе, затопившей тоннели Харьковского метрополитена.

Об этом сообщил заместитель городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов, передает корреспондент МГ «Объектив».

«Не потолок обвалился, а штукатурка, это большая разница. Все конструкции на месте. Сейчас смотрим, чтобы повторных обвалов не произошло. Это не связано с затоплением. Где площадь Конституции и где затопило? Затопило ближе к Благовещенскому рынку», — сказал Водовозов.

Также вице-мэр отметил, что подтопление не вызвало каких-либо серьезных разрушений в метрополитене.

«Ничего критического нет. Никаких провалов, ничего такого нет. Угрозы метрополитену нет», — сказал Водовозов.

Напомним, ранним утром 11 января на перегоне от станции «Площадь Конституции» к Благовещенскому рынку произошло подтопление метро из-за аварии на водогоне. В работе харьковской подземки произошел сбой., на несколько часов была отключена контактная рельса и закрыты 4 станции.

Источник: objectiv.tv

Автор: Виктория Яковенко

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