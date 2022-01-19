Обыски у экс-главы Харьковского облсовета: Чернов говорит о «заказе», прокуратура – о мошенничестве

18 января в офисе депутата, а в прошлом – председателя Харьковского облсовета Сергея Чернова, а также дома у его сына прошли обыски.

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что обыски провели в рамках уголовного производства по факту мошенничества, совершенного в особо крупных размерах. Также речь идет о злоупотреблении полномочиями лицами, предоставляющими общественные услуги.

«Досудебным расследованием установлено, что группа лиц завладела коммунальным имуществом, расположенным на ул. Чернышевской, 78. В дальнейшем указанное имущество было переоформлено нотариусом на третье лицо», — прокомментировал пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

Однако сам Сергей Чернов происходящее называет не иначе, как политическим давлением. По мнению депутата, целью обысков – дискредитировать его «в глазах международной и украинской общественности как депутата облсовета и президента Ассоциации районных и областных советов».

Об этом Сергей Чернов сказал в комментарии корреспонденту МГ «Объектив». По словам Чернова, о проведении обысков он узнал не от правоохранителей, а из Телеграмм-канала.

«На месте проведения обысков в моем офисе депутата харьковского облсовета и в квартире моего сына Дмитрия Чернова была моя супруга и адвокаты. Учитывая, что информация от правоохранителей появилась в интернет-издании, расцениваю как очередную попытку дискредитации меня, как депутата Харьковского областного совета, президента Всеукраинской ассоциации районных и областных советов, как президента дипломатического клуба и члена делегации Конгресса совета Европы», — заявил Чернов.

По словам экс-председателя облсовета, в последнее время неоднократно проводились попытки его дискредитации. По некоторым делам до сих пор идут судебные разбирательства.

«Я считаю, что кому-то уже недостаточно только меня, а нужно еще обвинить, дискредитировать и запугать семью. Мне уже передают сегодня поздравления за то, что я был на общественных началах советником главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова, я не понимаю только, какое в этом есть нарушение закона, для меня нет. А, наверное, кого-то это раздражает. Поэтому мне понятно: заказчики здесь есть из Киева и в городе Харькове, и объединились они между собой, я в ближайшее время выясню», — сказал Чернов.

Он пообещал в ближайшее время провести пресс-конференцию, а также обнародовать на своей странице в Facebook все, документы, подтверждающие его слова.

Напомним, обыски в доме сына Сергея Чернова Дмитрия правоохранители провели утром 18 января. Информацию об обысках и фото с место событий опубликовал харьковский телеграмм-канал «Труха».

Источник: objectiv.tv

Автор: Виктория Яковенко

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