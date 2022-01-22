Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:16
Просмотров: 113

Оце так "попалились": у Росії опублікували методички з піару Путіна у телеграм-каналі

Оце так попалились: у Росії опублікували методички з піару Путіна у телеграм-каналі

У Росії протягом кількох місяців публікували правила щодо висвітлення діяльності президента у ЗМІ. Робили це випадково у відкритому телеграм-каналі.

"Провалились" з методичками для медіа співробітники воронезького Центру управління регіоном. Інформацію вони розміщували у телеграм-каналі "Федеральний контент".

"Правила" для роботи ЗМІ публікували протягом 8 місяців

Правила, як треба хвалити главу Кремля і російський уряд, стосувались здебільшого регіональних видань. Після того, як помилку помітили, телеграм-канал миттєво зник з пошукової видачі. Також перестало працювати і посилання на нього.

Які саме "поради" пропонували для ЗМІ:

- Пропонували підібрані тези з послання Путіна – ті, які найпозитивніше сприймуться аудиторією.

- Журналістів просили наголошувати на змінах у сфері освіти та, наприклад, купівлі нових машин швидкої допомоги.

- Публікували і заготовки для соцмереж – готові красиві цитати президента держави-агресорки.

- Медійники були зобов'язані піарити прокремлівський форум та пряму лінію президента.

Інколи вимоги були особливо цинічними

Часом "вимоги" вражали: так під час масштабних лісових пожеж у Росії журналістам наказували писати, що "пожежі палають по всьому світу". Мовляв, це не проблема Росії, а світова.

Источник: internetua.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

СБУ затримала зловмисника, який «замінував» навчальний заклад за допомогою спецслужб РФ (ВІДЕО)
Сегодня 08:05    103
В России хотят конфисковать активы иностранных инвесторов: подробности
Сегодня 07:44    124
У НАТО відреагували на вимогу РФ щодо виведення сил з Румунії і Болгарії
Сегодня 06:10    186
В СМИ рассказали о подробностях встречи Блинкена и Лаврова
21.01.2022 17:09    318
Байден: У разі вторгнення в Україну на РФ чекають катастрофічні економічні санкції
21.01.2022 09:38    245
Исследование: половина подключенных к интернету устройств в больницах уязвимы для хакерских атак
21.01.2022 08:46    213
Полиция расследует препятствование деятельности журналистов на Харьковщине
21.01.2022 08:03    222
Захід має реагувати, інакше "буде багато крові і біженців" - Резніков про загрозу вторгнення
21.01.2022 07:53    277
«Ничего смешного нет»: в России запретили смеяться на свадьбе
21.01.2022 07:26    412
У Пакистані жінку засудили до смертної кари за "богохульство" у WhatsApp
20.01.2022 16:55    258
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 