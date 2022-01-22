Оце так "попалились": у Росії опублікували методички з піару Путіна у телеграм-каналі

У Росії протягом кількох місяців публікували правила щодо висвітлення діяльності президента у ЗМІ. Робили це випадково у відкритому телеграм-каналі.

"Провалились" з методичками для медіа співробітники воронезького Центру управління регіоном. Інформацію вони розміщували у телеграм-каналі "Федеральний контент".

"Правила" для роботи ЗМІ публікували протягом 8 місяців

Правила, як треба хвалити главу Кремля і російський уряд, стосувались здебільшого регіональних видань. Після того, як помилку помітили, телеграм-канал миттєво зник з пошукової видачі. Також перестало працювати і посилання на нього.

Які саме "поради" пропонували для ЗМІ:

- Пропонували підібрані тези з послання Путіна – ті, які найпозитивніше сприймуться аудиторією.

- Журналістів просили наголошувати на змінах у сфері освіти та, наприклад, купівлі нових машин швидкої допомоги.

- Публікували і заготовки для соцмереж – готові красиві цитати президента держави-агресорки.

- Медійники були зобов'язані піарити прокремлівський форум та пряму лінію президента.

Інколи вимоги були особливо цинічними

Часом "вимоги" вражали: так під час масштабних лісових пожеж у Росії журналістам наказували писати, що "пожежі палають по всьому світу". Мовляв, це не проблема Росії, а світова.

Источник: internetua.com

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