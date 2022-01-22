Оце так "попалились": у Росії опублікували методички з піару Путіна у телеграм-каналі
У Росії протягом кількох місяців публікували правила щодо висвітлення діяльності президента у ЗМІ. Робили це випадково у відкритому телеграм-каналі.
"Провалились" з методичками для медіа співробітники воронезького Центру управління регіоном. Інформацію вони розміщували у телеграм-каналі "Федеральний контент".
"Правила" для роботи ЗМІ публікували протягом 8 місяців
Правила, як треба хвалити главу Кремля і російський уряд, стосувались здебільшого регіональних видань. Після того, як помилку помітили, телеграм-канал миттєво зник з пошукової видачі. Також перестало працювати і посилання на нього.
Які саме "поради" пропонували для ЗМІ:
- Пропонували підібрані тези з послання Путіна – ті, які найпозитивніше сприймуться аудиторією.
- Журналістів просили наголошувати на змінах у сфері освіти та, наприклад, купівлі нових машин швидкої допомоги.
- Публікували і заготовки для соцмереж – готові красиві цитати президента держави-агресорки.
- Медійники були зобов'язані піарити прокремлівський форум та пряму лінію президента.
Інколи вимоги були особливо цинічними
Часом "вимоги" вражали: так під час масштабних лісових пожеж у Росії журналістам наказували писати, що "пожежі палають по всьому світу". Мовляв, це не проблема Росії, а світова.
Источник: internetua.com