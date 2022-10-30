Очень интересный перечень союзников россии против Украины показали на испанском телевидении

Обратите внимание на крайнего левого персонажа)

Кто не в курсе, почему Китай представляет персонаж сказки Милна. Еще в 2017 году посты с упоминанием Винни-Пуха на китайском были удалены из соцсети Sina Weibo, китайского аналога Twitter, а все "гифки" с изображением медвежонка исчезли из мессенджера WeChat. Попытки написать по-китайски "Винни-Пух" в соцсети Weibo заканчиваются появлением предупреждения "незаконный контент".

Официальных объяснений нет, но даже пять лет назад объяснение было простое - Винни-Пуха, до запрета, часто сравнивали с китайским лидером Си Цзиньпином. Или наоборот)

Джерело: https://t.me/blacklampa/7457

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