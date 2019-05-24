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Очередное "минирование" школы: проводится эвакуация

Очередное минирование школы: проводится эвакуация

Сообщение о закладке взрывчатки в школе по улице Тобольской поступило на электронный адрес полиции 24 мая в 10:38.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Харьковской области, по  адресу выехали сотрудники следственно-оперативной группы Шевченковского отдела полиции, кинологи и специалисты взрывотехнического управления .

Проводится эвакуация граждан, а также осмотр помещений и прилегающей территории.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений.

Агентство Телевидения Новости

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