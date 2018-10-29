Очередной "рекорд" на драгере установил харьковчанин на выходных

Накануне около 17-00 в Мерефе не разминулись автомобили ВАЗ 2108 и Славута.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, во время оформления ДТП патрульные заметили у водителя "восьмерки" признаки алкогольного опьянения.

Тест на драгере показал результат - 3,19 промилле алкоголя в крови, что в 16 раз превышает допустимую норму в 0,2 промилле. Мужчина был госпитализирован.

По информации УПП Харьковской области, 34 нетрезвых водителя в состоянии алкогольного или наркотического опьянения были выявлены харьковскими патрульными за выходные.

Агентство Телевидения Новости