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Очередной "рекорд" на драгере установил харьковчанин на выходных

Очередной рекорд на драгере установил харьковчанин на выходных

Накануне около 17-00 в Мерефе не разминулись автомобили ВАЗ 2108 и Славута.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, во время оформления ДТП патрульные заметили у водителя "восьмерки" признаки алкогольного опьянения. 

Тест на драгере показал результат - 3,19 промилле алкоголя в крови, что в 16 раз превышает допустимую норму в 0,2 промилле. Мужчина был госпитализирован. 

По информации УПП Харьковской области, 34 нетрезвых водителя в состоянии алкогольного или наркотического опьянения были выявлены харьковскими патрульными за выходные.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп

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