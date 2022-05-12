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Очередные бредовые заявления путина: «во всем виноват Запад», «с санкциями справляемся» и «инфляции нет в РФ»

Очередные бредовые заявления путина: «во всем виноват Запад», «с санкциями справляемся» и «инфляции нет в РФ»

Очередные бредовые заявления путина: «во всем виноват Запад», «с санкциями справляемся» и «инфляции нет в РФ»

В начале очередного совещания по экономическим вопросам путин выступил с критикой Запада. По его мнению, именно санкции против россии во многих странах провоцируют глобальный экономический кризис.

«Ряд стран сталкиваются с угрозой голода, вина за это целиком лежит на элитах Запада. В свою очередь, россия успешно справляется с санкциями», — заявил съехавший с катушек лидер россии и запнулся. Наверное, в голове промелькнули мысли сказать правду, но прочитал написанный текст.

Также начал рассказывать очередные басни о замедлении инфляции в россии. Хотя, по открытым данным росстата, годовая инфляция в россси за неделю ускорилась до 17.77%

Источник: https://t.me/u_now/48533

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