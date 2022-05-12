Очередные бредовые заявления путина: «во всем виноват Запад», «с санкциями справляемся» и «инфляции нет в РФ»
В начале очередного совещания по экономическим вопросам путин выступил с критикой Запада. По его мнению, именно санкции против россии во многих странах провоцируют глобальный экономический кризис.
«Ряд стран сталкиваются с угрозой голода, вина за это целиком лежит на элитах Запада. В свою очередь, россия успешно справляется с санкциями», — заявил съехавший с катушек лидер россии и запнулся. Наверное, в голове промелькнули мысли сказать правду, но прочитал написанный текст.
Также начал рассказывать очередные басни о замедлении инфляции в россии. Хотя, по открытым данным росстата, годовая инфляция в россси за неделю ускорилась до 17.77%
Источник: https://t.me/u_now/48533