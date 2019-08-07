Очевидец: водитель грузовика, слетевшего с моста, пытался избежать масштабной трагедии (ВИДЕО)

По свидетельствам одного из очевидцев страшного ДТП, которое произошло на мосту возле Алексеевки 5-го августа, водитель грузовика пытался избежать столкновения с другими машинами.

Предварительно установлено, что на мосту стояла вереница машин, ожидая зеленый свет. У грузового автомобиля «КамАЗ» по неизвестной пока причине отказали тормоза. За считанные секунды машина проехала по мосту, задев при этом два легковых автомобиля «Kia» и «Volkswagen», и рухнула вниз. 35-летний водитель получил сильнейшие травмы. У него перелом основания черепа, пневмоторакс, другие травмы. За его жизнь борются медики харьковской больницы неотложной помощи. Больше пострадавших в ДТП не было.

Как отметил один из очевидцев, водитель старался избежать столкновения, в результате огромная машина протаранила ограждение и рухнула с моста.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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