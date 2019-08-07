Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:55
Просмотров: 139

Очевидец: водитель грузовика, слетевшего с моста, пытался избежать масштабной трагедии (ВИДЕО)

Очевидец: водитель грузовика, слетевшего с моста, пытался избежать масштабной трагедии (ВИДЕО)

По свидетельствам одного из очевидцев страшного ДТП, которое произошло на мосту возле Алексеевки 5-го августа, водитель грузовика пытался избежать столкновения с другими машинами.

Предварительно установлено, что на мосту стояла вереница машин, ожидая зеленый свет. У грузового автомобиля «КамАЗ» по неизвестной пока причине отказали тормоза. За считанные секунды машина проехала по мосту, задев при этом два легковых автомобиля «Kia» и «Volkswagen», и рухнула вниз. 35-летний водитель получил сильнейшие травмы. У него перелом основания черепа, пневмоторакс, другие травмы. За его жизнь борются медики харьковской больницы неотложной помощи. Больше пострадавших в ДТП не было.

Как отметил один из очевидцев, водитель старался избежать столкновения, в результате огромная машина протаранила ограждение и рухнула с моста.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: дтп, харьков

Читайте ещё:

Стала известна численность населения Харькова и области
Сегодня 08:36    190
Под Харьковом отметили 175-летие со дня рождения Ильи Репина
Сегодня 08:06    66
"Харьковоблэнерго" открыло сервисный центр
Сегодня 07:39    131
Як пройде день міста у Харкові — ПРОГРАМА
Сегодня 07:10    175
В Харькове арестован организатор канала незаконной миграции в страны ЕС
Сегодня 06:42    92
Харьковский студент отвел самолет от жилых районов
Сегодня 06:33    478
На Харьковщине неделю голодал призывник, отказавшийся приносить присягу
Сегодня 06:14    152
На Вернадского не разминулись Kia и МАЗ
06.08.2019 15:15    247
На Салтовке - ДТП: трамвай протаранил автомобиль
06.08.2019 15:15    349
Суд арестовал водителя фуры, в столкновении с которой погибли три человека
06.08.2019 11:53    327
Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 