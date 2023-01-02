Очільник ГУР Буданов спрогнозував, що чекає на Україну та росію у 2023 році

● у рф лишилося ракет на 2 масованих удари по Україні — вони зменшують кількість, щоб тримати імітацію інтенсивності цих ракетних атак.

● на одну ракетну атаку росії потрібно працювати 1,5-2 місяці;

● до березня у рф буде критична ситуація з озброєнням;

● виробництво білорусі не здатне забезпечити росію озброєнням;

● промисловість рф не співставна з промисловістю радянського союзу, виробництво літаків стратегічної авіації відсутнє, це все старі літаки;

● росіяни зіткнулися з великою проблемою виробництва моторесурсу;

● військова ситуація в Бахмуті не катастрофічна, там катастрофа з самим містом та руйнуваннями, яких завдали росіяни;

● протести в росії — це нереально, понад 70% росіян підтримують цю війну;

● мобілізація у рф триває безперервно ще з березня 2022;

● з 5 січня у рф готуються закрити кордони для виїзду росіянам віком до 55 років (з території рф та білорусі);

● наступний рік принесе Україні радість і перемогу, а росії — трансфер влади;

● перемога – це повернення у кордони 1991 року. Але це не стане «закінченням» усіх процесів, вони будуть досить тривалими.

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